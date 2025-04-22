Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 22 апреля, не изменился и составляет 41,55 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня подорожал на 20 копеек - до 48,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 18 копеек и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 22 апреля, подорожал на 23 копейки и составляет 48,31 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 22 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,77 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 74 копейки. Это стало очередным историческим рекордом курса евро в Украине.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,11 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41 гривня. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,30 грн/евро.

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