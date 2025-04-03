Курс гривни к евро установлен на уровне 45,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 4 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,85 грн за один евро, то есть гривня потеряла 1,22 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,31/41,34 грн/долл., а евро - 45,81/45,83 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 3 апреля снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,68 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41 гривня за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 45,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 апреля подорожал на 2 копейки и составляет 41,50 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на уровне предыдущего показателя - 45 гривень за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 гривни, а евро - по курсу 44 гривни за единицу иностранной валюты.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет достаточно стабильной и прогнозируемой, а текущие курсовые колебания почти ничем не будут отличаться от предыдущих недель. Курс доллара ожидается в пределах 41,4-41,8 грн/долл. на наличном рынке.

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