Сейчас отсутствуют экономические причины для стремительных валютных изменений, отметил эксперт.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет достаточно стабильной и прогнозируемой, а текущие курсовые колебания почти ничем не будут отличаться от предыдущих недель. Курс доллара ожидается в пределах 41,4-41,8 грн/долл. на наличном рынке.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"НБУ принял монетарные меры, которые значительно усиливают вес гривни и уменьшают ценовое давление: речь идет об увеличении учетной ставки до 15,5% и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%. На фоне крепкой гривни и выгодных депозитных условий граждане более охотно будут размещать средства именно на гривневых вкладах, ведь есть возможность не только проиндексировать средства от инфляции, но и получить пассивную прибыль", - сказал Лесовой.

Видео дня

Банкир также отметил действие режима "управляемой гибкости". По его словам, одна из задач этой стратегии - уравновесить спрос и предложение благодаря валютным интервенциям, тем самым убрав главную "экономическую" причину возможного роста валютных курсов. Благодаря действию этого режима текущие курсовые изменения являются минимальными, хотя и сохраняется курсовая разнонаправленность, разница между курсами межбанка и наличного рынка почти нулевая.

Кроме того, эксперт отметил активную роль аграриев. Накануне посевной аграрный бизнес распродает избыток валюты, что значительно увеличивает предложение, а затем регулятор имеет основания для существенной гибкости, уменьшив свое влияние на межбанк.

Также накануне Пасхи станет заметным увеличение предложения на наличном рынке. Обычно в это время часть граждан, которая держит сбережения в иностранной валюте, продает ее, чтобы приобрести все необходимое для празднования.

"Заслуживает внимания и то, что несмотря на информационный "шум", связанный с ситуацией на фронте, вопросом гипотетического замирения и условий завершения войны, мы считаем, что на наличном рынке будет сохраняться относительное спокойствие. Можно сказать, что у общества уже возник определенный "иммунитет" к разного рода информационным провокациям. Поэтому вряд ли возникнут основания к спровоцированному новостями росту спроса на валюту", - рассказал Лесовой.

Основные показатели валютного рынка с 7 по 13 апреля, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-41,8 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке);

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"По всем признакам, на следующей неделе курсовые показатели будут тождественными предыдущей, а общая динамика рынка останется постоянной. Сейчас отсутствуют экономические причины для стремительных валютных изменений", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 3 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривня ослабила позиции. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 44,63 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что при отсутствии существенных изменений в экономике курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 41,5-42,3 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: