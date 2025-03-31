Эксперт отметил, что колебания доллара и дипломатические усилия по завершению войны не играют определяющей роли для украинского валютного рынка.

При отсутствии существенных изменений в экономике курс доллара в апреле будет колебаться в пределах 41,5-42,3 грн/долл.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в апреле на валютный рынок будут влиять монетарные меры НБУ по поддержке гривни и снижению давления потребительских цен, активное "поведение" аграрного сектора, который будет реализовывать избыток валюты, а также общее состояние экономики страны.

"Если экономические обстоятельства не претерпят серьезных изменений, то можно ожидать, что курс доллара будет колебаться в пределах 41,5-42,3 грн/долл., а с начала года его рост не превысит 0,7% (здесь речь идет именно о максимально допустимых/ожидаемых изменениях). Как и с начала года на рынке могут наблюдаться временные колебания, но без серьезных долгосрочных рисков", - сказал Лесовой.

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По его словам, за последние месяцы Национальный банк уже трижды пересматривал учетную ставку, повысив ее до 15,5%. Дальнейшие корректировки возможны, но их будет определять влияние последнего повышения.

"Прогнозы по инфляции остаются в пределах 13-15% в годовом измерении, тогда как ежемесячный рост индекса цен может составить 0,8-1,5%. Стабильность гривни вместе с применением механизма валютных интервенций позволит избежать резких курсовых колебаний и сохранит равновесие между спросом и предложением. То есть, как и раньше, текущие изменения на валютном рынке будут минимальными и разнонаправленными, межбанк останется курсовым ориентиром для наличного рынка, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет минимальной", - отметил эксперт.

Лесовой также не исключает, что в апреле на очередном заседании Монетарного комитета НБУ, возможна дальнейшая коррекция учетной ставки. По его словам, все будет зависеть от ситуации в экономике и эффективности ранее примененных монетарных инструментах.

"В апреле страна будет праздновать Пасху. Именно поэтому вполне возможно, что предложение наличной валюты может вырасти (ориентировочно в пределах 15%), ведь граждане могут потратить часть валютных сбережений на приготовление к празднику. Это может стать дополнительным обстоятельством общей весьма стабильной курсовой ситуации", - сказал Лесовой.

По мнению банкира, колебания доллара на международном уровне и дипломатические процессы по завершению войны не играют определяющей роли для украинского валютного рынка.

"Прежде всего следует учитывать, что страна действует в форс-мажорных условиях, и именно Нацбанк задает тон рынку, применяя эффективные механизмы контроля и регуляции. По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной, а оснований для кризисных сценариев нет. Динамика доллара на глобальных рынках для Украины скорее является вспомогательным показателем для аналитических выводов, а переговоры по завершению войны вряд ли способны напрямую повлиять на баланс спроса и предложения", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - прогноз эксперта

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что сейчас есть все признаки того, что на валютном рынке на этой неделе сохранится относительное курсовое спокойствие, а курсовые колебания будут находиться в диапазоне 41,4 - 41,8 гривны за доллар.

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