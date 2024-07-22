Курс гривны к евро установлен на уровне 45,00 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл., следовательно, гривна укрепилась на 15 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,00 грн/евро, то есть гривна выросла на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,39/41,41 грн/долл., евро - 45,06/45,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 2 копейки и составляет 41,93 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,83 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 45,84 грн/евро (курс продажи - 45,68 грн/евро).

Курс доллара в "ПриватБанке" в понедельник, 22 июля, остался неизменным и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 45,85 грн за евро.

Экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Белан отметила, что курс доллара до конца года может достичь даже 44 гривен, но Нацбанк точно не будет загонять его "в космос".

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