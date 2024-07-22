Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро – 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 22 июля, остался неизменным и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 45,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 грн, евро – по курсу 44,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" снизился на 17 копеек и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен – 45,87 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар снизился на 2 копейки и составляет 41,93 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,83 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 45,84 грн/евро (курс продажи – 45,68 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., следовательно, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Это стало очередным историческим максимумом. Предыдущий рекорд был на уровне 41,46 грн/долл., такой курс НБУ устанавливал на 18 июля.

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