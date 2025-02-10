Курс гривни к евро установлен на уровне 42,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 12 копеек.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 42,90 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 13 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,59/41,62 грн/долл., а евро - 42,93/42,96 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

10 февраля курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне вырос на 2 копейки и составляет 43,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,75 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром вырос до 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,70 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,45 грн/евро, а курс продажи - 43,25 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 10 февраля не изменился и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,60 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: