Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, а евро - 42,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 10 февраля, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 43,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,75 гривни за евро.

Какой сейчас курс в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром выросла до 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,70 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,45 грн/евро, а курс продажи - 43,25 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 10 февраля, составляет 97 467 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 067 100.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, ослабилась: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,03 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: