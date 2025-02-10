Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, а евро - 43,48 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 февраля, не изменился и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 42,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался неизменным и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 февраля, составляет 43,48 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром вырос до 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,70 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,45 грн/евро, а курс продажи - 43,25 грн/евро.

НБУ установил на 10 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,47 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки. Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабилась: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,03 гривни за один евро, то есть гривна снизилась на 5 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе стоит ожидать, что общая картина на валютном рынке будет оставаться почти без изменений.

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