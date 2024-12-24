Курс гривни к евро установлен на уровне 43,63 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 25 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,99 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя, который вчера стал очередным историческим максимумом доллара в Украине.

Относительно европейской валюты гривня несколько усилила позиции после значительного ослабления. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,63 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,98/42,00 грн/долл., евро - 43,63/43,64 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня утром составил 42,35 грн/долл., а продать доллар можно за 42,26 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 24 декабря вырос на 15 копеек и составляет 42,35 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 грн, а евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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