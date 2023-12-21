Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 41,28 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 22 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,60 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,28 грн/евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до закрытия торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 37,61/37,63 грн/долл., евро – 41,34/41,36 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 21 декабря, подорожал на 25 копеек – до 37,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 55 копеек и составляет 41,90 грн за евро.

По словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, несмотря на девальвацию гривни, которая наблюдается в последние дни, ситуация на валютном рынке является нормальной, ведь в соответствии с задекларированными принципами Нацбанка, курс может колебаться в обе стороны.

"Эта ситуация для нас является абсолютно нормальной, мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватными к соответствующей ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны", – отметил Николайчук.