Курс гривни может колебаться в обе стороны, подчеркнул замглавы НБУ.

Несмотря на девальвацию гривни, которая наблюдается в последние дни, ситуация на валютном рынке является нормальной, поскольку в соответствии с задекларированными принципами Нацбанка, курс может колебаться в обе стороны.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время онлайн-мероприятия Центра экономической стратегии. "Если посмотреть на то, что происходило на валютном рынке во второй половине октября, в первой половине ноября, у нас была достаточно благоприятная ситуация: объемы чистого спроса были на минимумах за последние несколько месяцев, и, согласно нашей стратегии, к задекларированным принципам проведения валютных интервенций в условиях управляемой гибкости, курс укреплялся", - сказал Николайчук.

По его словам, ситуация начала разворачиваться со второй половины ноября, когда чистый спрос начал расти, что продолжалось и в декабре. Соответственно реагируя на эту ситуацию, Нацбанк начал продавать больше валюты на рынке.

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"Но в то же время, согласно задекларированным принципам, мы начали позволять курсу ослабляться. Эта ситуация для нас является абсолютно нормальной, мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватными к соответствующей ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны", - сказал замглавы Нацбанка.

Николайчук подчеркнул, что регулятор сглаживает эти колебания, в то же время позволяя курсу выступать корректирующим механизмом для валютного рынка и макроэкономических процессов.

Курс валют в Украине - сегодня это стоит знать

Национальный банк Украины на четверг, 21 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,55 грн/долл., то есть гривня ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,07 грн/евро, то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Сегодня курс доллара обменники Киева предлагают такой - продать американскую валюту можно по курсу 38,04 грн, а курс на покупку составляет 38,22 грн/долл.

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