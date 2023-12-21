Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 21 декабря, подорожал на 25 копеек – до 37,90 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 55 копеек и составляет 41,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,90 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал сразу на 34 копейки и составляет 41,67 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 декабря, подорожал на 28 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 41,70 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня, 21 декабря, подорожал сразу на 32 копейки – до 38,22 грн/долл. (продать доллар можно за 38,04 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 42 копейки, до 41,87 грн/евро (курс продажи - 41,60 грн/евро).

Вас также могут заинтересовать новости: