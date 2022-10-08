Курс гривни к евро на сегодня в киевских банковских обменниках составляет 40,15 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 5 копеек – до 41,15 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 9 копеек и составляет 40,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,40 грн за долл., евро – 39,00 грн за евро.

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Курс доллара к гривне в Украине – важные новости

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Позже регулятор ужесточил требования к небанковским финучреждениям – запретил обменникам размещать данные о курсе валют на улицах.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне 42,2 грн/долл. По мнению чиновников, в конце 2023 года курс может составить 50 грн/долл.

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