Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро – 45,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 30 августа, снизился на 5 копеек – до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 18 копеек и составляет 46,09 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,50 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 41,38 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,31 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился сразу на 17 копеек и составляет 45,98 грн/евро (курс продажи – 45,75 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,70 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл., а на наличном рынке – от 40,90 до 42 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев. По его мнению, скорее всего, сейчас НБУ продолжит политику постепенной девальвации гривни с темпами в 5-15 копеек в неделю на долларе и периодическими небольшими ситуативными ее укреплениями.

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