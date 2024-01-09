Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,37 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 9 января, подорожал на 10 копеек – до 39,10 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 43,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,50 грн, евро – по курсу 42,00 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 42,37 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 9 января, подорожал на 10 копеек – до 39,30 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 15 копеек – до 39,40 грн/долл. (продать доллар можно за 39,25 грн). Курс евро же в обменниках подорожал также на 15 копеек, до 43,10 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

Официальный курс гривни к доллару установлен Национальным банком Украины на вторник, 9 января, на уровне 38,19 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 11 копеек по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,80 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим курсом.

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