Курс гривни к евро установлен на уровне 41,80 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 9 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,19 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данными на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,80 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,20/38,26 грн/долл., евро - 41,86/41,93 грн/евро.

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Курс валют - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 8 января, подорожал на 10 копеек - до 39,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 января, подорожал на 15 копеек - до 39,20 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 5 копеек - до 39,25 грн/долл. (продать доллар можно за 39,10 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 10 копеек, до 42,95 грн/евро (курс продажи - 42,70 грн/евро).

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