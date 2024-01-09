Продать доллар можно в среднем по курсу 38,40 грн, евро – 42,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 9 января, подорожал на 10 копеек – до 39,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,10 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 15 копеек – до 39,40 грн/долл. (продать доллар можно за 39,25 грн). Курс евро же в обменниках подорожал также на 15 копеек, до 43,10 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине-последние новости

Национальный банк Украины на вторник, 9 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,19 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 11 копеек по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 41,80 грн/евро, то есть гривня ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим курсом.

По словам председателя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, колебания валютного курса в Украине будут увеличиваться по ряду причин.

"Могу сказать, что волатильность, то есть колебания, будут увеличиваться. Курс может проседать, когда есть причины. Например, под влиянием сезонных факторов. Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла держать его на уровне 36, и НБУ не держит его на этом уровне", – сказал депутат.

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