Председатель финансового комитета парламента отметил, что конечная цель – отпустить курс, когда для этого будут все необходимые предпосылки.

Колебания валютного курса в Украине будут увеличиваться. На ситуацию влияет ряд причин. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Могу сказать, что волатильность, то есть колебания, будут увеличиваться. Курс может проседать, когда есть причины. Например, под влиянием сезонных факторов. Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла держать его на уровне 36, и НБУ не держит его на этом уровне", – рассказал нардеп.

Он указал, что конечная цель – отпустить курс вообще, когда для этого будут все необходимые предпосылки, а рынок сам сможет себя балансировать при значительно меньшем участии НБУ.

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Однако дальнейшие действия Нацбанка зависят от финансовой устойчивости. Сейчас международные резервы достаточны для управления валютными ожиданиями и сохранения относительной валютной стабильности.

Курс валют в Украине

Валюта после выходных продолжает дорожать. Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 января, подорожал на 15 копеек. Средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек. Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 5 копеек.

Ранее УНИАН писал, что рост курса доллара, который наблюдается в последнее время, обусловлен рядом факторов, но любые изменения курса являются нормальным явлением при режиме гибкого курсообразования.

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