Продать доллар можно в среднем по курсу 38,00 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 15 февраля, снизился на 2 копейки – до 38,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 12 копеек и составляет 41,53 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,80 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 11 копеек – до 38,30 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,17 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подешевел сразу на 15 копеек – до 41,50 грн/евро (курс продажи – 41,25 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 15 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,17 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,87 грн/евро, то есть гривня изменилась на 25 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, у большинства касс банков курс доллара в ближайшие дни находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,35 до 38,35 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний – в пределах от 37,60 до 38,30 грн/долл.

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