Курс гривни к евро установлен на уровне 40,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 15 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,17 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 4 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,87 грн/евро, то есть гривня изменилась на 25 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,14/38,17 грн/долл., евро – 40,83/40,86 грн/євро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 14 февраля, вырос на 20 копеек – до 38,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,60 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,80 грн, евро – по курсу 40,60 грн за единицу иностранной валюты.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня вырос на 9 копеек – до 38,41 грн/доллар (продать доллар можно за 38,30 грн). Наличный евро в обменниках сегодня подорожал на 6 копеек – до 41,65 грн/евро (курс продажи – 41,40 грн/евро).

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