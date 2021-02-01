В течение этого периода не стоит ожидать девальвации национальной валюты.

Финансовые эксперты прогнозируют стабильный курс гривны на ближайшие два-три месяца.

Читайте такжеУкраинцам пообещали зарплаты "как в Польше или Словакии", но к 2030 году

Об этом сообщает ТСН.uа.

"В течение этого периода не стоит ожидать девальвации национальной валюты. О такой тенденции сообщили эксперты. Небольшое послабление произойдет на следующей неделе. Однако оно будет не затяжным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты улучшили прогноз по гривне после заявлений Национального банка о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом.

"С тем обменивать наличные доллары эксперты не советуют без необходимости", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины изменил правила валютных операций для населения.

Теперь продавать валюту разрешено через терминалы самообслуживания.

Средства после таких операций будут зачисляться на собственные счета.

Банкам и финансовым компаниям, имеющим терминалы самообслуживания, разрешили менять иностранную валюту на гривню.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН