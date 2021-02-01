В течение ближайших месяцев не стоит ожидать девальвации гривны / фото УНИАН

Финансовые эксперты прогнозируют стабильный курс гривны на ближайшие два-три месяца.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В течение этого периода не стоит ожидать девальвации национальной валюты. О такой тенденции сообщили эксперты. Небольшое послабление произойдет на следующей неделе. Однако оно будет не затяжным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты улучшили прогноз по гривне после заявлений Национального банка о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом.

"С тем обменивать наличные доллары эксперты не советуют без необходимости", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

  • Национальный банк Украины изменил правила валютных операций для населения.
  • Теперь продавать валюту разрешено через терминалы самообслуживания.
  • Средства после таких операций будут зачисляться на собственные счета.
  • Банкам и финансовым компаниям, имеющим терминалы самообслуживания, разрешили менять иностранную валюту на гривню.

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Автор: УНИАН