Теперь аналитики говорят о стабильности курса гривни в ближайшие 2-3 месяца.

Мнения аналитиков, по поводу того, что будет с курсом доллара в Украине в феврале, незначительно отличаются.

По их словам, на следующей неделе украинцев ждет ослабление гривни, но девальвация ожидается небольшой. Об этом сообщает "Сегодня".Читайте такжеК концу недели в Украине укрепилась гривня

Эксперты по-прежнему не советуют сдавать наличные доллары без крайней необходимости.

"Но они изменили свой прогноз по отношению к гривне с учетом оптимистичных заявлений Нацбанка о прогрессе в переговорах с МВФ. Теперь аналитики говорят о стабильности ее курса в ближайшие 2-3 месяца", - говорится в сообщении.

Курс валют на 1 февраля

Национальный банк Украины на понедельник, 1 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,13 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Ольга Робейко