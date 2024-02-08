Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 8 февраля, снизился на 2 копейки – до 38,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,58 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 5 копеек – до 38,00 грн/доллар (продать доллар можно за 37,93 грн). Курс евро в обменниках сегодня остался без изменений – 41,25 грн/евро (курс продажи – 41,11 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,59 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 4 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,50 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек.

Вчера, 7 февраля, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" оставался без изменений – 38,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же уменьшился на 10 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

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