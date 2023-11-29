Курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 39,96 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 30 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 39,96 грн/евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,38/36,40 грн/долл., евро - 39,96/39,97 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 29 ноября, подешевел на 3 копейки - до 37,70 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,10 грн за евро.

В "ПриватБанке" наличный курс доллара к гривне сегодня подешевел на 5 копеек - до 37,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева подешевел на 3 копейки и составляет 37,55 грн/долл. Евро же подорожал на 10 копеек - до 41,00 грн/евро.

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