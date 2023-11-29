Продать доллар можно в среднем по курсу 37,24 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 29 ноября, уменьшился на 3 копейки – до 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,24 грн за доллар.

Курс евро к гривне сегодня увеличился на 5 копеек и составляет 41,10 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня упал на 3 копейки и составляет 37,55 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро же подорожал на 10 копеек - до 41,00 грн/евро (курс продажи – 40,85 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Доллар и евро продолжают дорожать. Национальный банк Украины на среду, 29 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,36 грн/долл., то есть гривна ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 39,82 грн/евро, то есть гривна ослабла на 16 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

По словам директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине в первые дни декабря 2023 года будет находиться в пределах коридора 37,3-37,8 грн/долл. Эксперт предположила, что массовая выплата зарплат украинцам может вызвать колебания на рынке валют из-за возросшего спроса.

Между тем, по мнению директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына курс доллара в Украине до конца 2023 года на межбанке останется в пределах 36-36,5 грн/долл. Ослабление гривны эксперт допускает лишь до уровня, предшествовавшего "управляемой гибкости" курса - 36,8-36,9 грн/долл.

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