Курс гривни к евро на среду установлен на уровне 39,82 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 29 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,36 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 39,82 грн/евро, то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,37/36,39 грн/долл., евро - 39,83/39,84 грн/евро.

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Курс валют в Украине

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 37,58 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также подешевел - на 5 копеек до 40,90 грн/евро (курс продажи - 40,75 грн/евро).

В "ПриватБанке" наличный курс доллара к гривне сегодня, 28 ноября, подешевел на 5 копеек - 37,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 40,90 грн за евро.

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