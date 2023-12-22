Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,88 грн, евро – 41,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 22 декабря, остался на предыдущем уровне – 37,90 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро – по курсу 40,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,88 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 41,84 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 декабря, подорожал на 10 копеек – до 38,20 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,90 грн за евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 22 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,60 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,28 грн/евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению со вчерашним курсом.

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