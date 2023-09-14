Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 40,60 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 14 сентября, ослаб на 10 копеек – до 38,30 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня ослаб на 15 копеек и составляет 41,35 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,60 грн за евро.

Курс валют в Украине

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" вчера, 13 сентября, остался на уровне предыдущего показателя - 37,90 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 41,10 грн за евро.

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Руководители опрошенных Европейской Бизнес Ассоциацией компаний ожидают валютный курс в 41 грн за доллар в следующем году. Так, в бюджетах на 2024 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 41 грн за 1 доллар. Для сравнения, на 2023 год бизнесы закладывали 43 грн/долл., а в 2021-2022 годах - 29 грн/долл.

Аналитики компании Dragon Capital считают, что в течение 2024 года гривня будет умеренно ослабляться до 41 грн/долл. До конца 2023 года, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу компании, официальный курс гривни ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл.

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