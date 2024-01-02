Инвесторы ожидают решения американского регулятора ценных бумаг относительно одобрения спотовых биткоин-ETF.

Во вторник, 2 января, цена самой популярной криптовалюты достигла 21-месячного пика в $45 532. Биткоин превысил отметку в $45 000 впервые с апреля 2022 года, пишет Reuters.

В прошлом году биткоин вырос на 156%, что стало самым высоким годовым показателем с 2020-го. Однако стоимость этой криптовалюты по-прежнему далека от рекордного максимума в 69 000 долларов с ноября 2021 года.

Журналисты отмечают, что основное внимание инвесторов сосредоточено на том, скоро ли американский регулятор ценных бумаг одобрит спотовые биткоин-фонды ETF, которые откроют рынок для миллионов инвесторов и привлекут миллиардные инвестиции.

Видео дня

Отмечается, что за последние годы комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила несколько заявок на их запуск, аргументируя это тем, что рынок криптовалют является уязвимым к манипуляциям. Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регуляторы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткоин-ETF. Ожидается, что решение будет принято в начале января.

Спотовый биткойн-ETF – это открытый фонд, который может выпускать или выкупать акции в зависимости от спроса.

Рынок криптовалют

В 2022 году наблюдался крах всех основных криптоактивов. Однако в 2023-м состоялось восстановление для биткоина. В начале года токен стоил $16,5 тыс.

Криптобиржа Binance прекратит поддерживать российский рубль при операциях p2p. Это коснется таких торговых пар рубля как USDT (Тетер), BTC (биткоины), First Digital USD, Binance Coin, ETH (эфир), Binance USD, а также пары рубль – рубль.

В то же время в Украине могут ввести налог на криптовалюту. Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" был зарегистрирован в парламенте 7 ноября.

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