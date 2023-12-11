Операции с рублем на криптобирже Binance станут недоступны с 31 января.

Криптобиржа Binance прекратит поддерживать российский рубль при операциях P2P.

Как говорится в сообщении Binance, это коснется таких торговых пар рубля как USDT (Тетер), BTC (Биткоин), First Digital USD, Binance Coin, ETH (Эфир), Binance USD, а также пары рубль — рубль.

Отмечается, что операции станут недоступны с 31 января 2024 года. Таким образом с этого момента нельзя будет совершать сделки между пользователями.

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При этом Binance предложила пользователям осуществлять P2P-торговлю российской валютой на платформе CommEX без комиссий. Для этого нужно подключить свой аккаунт на CommEX к учетной записи Binance и перевести активы.

Криптобиржа Binance в России - последние новости

В марте 2022 года сообщалось, что Binance заблокирует транзакции с картами Visa и Mastercard в России.

В апреле Binance ограничила доступ для пользователей из РФ. Тогда сообщалось, что пользователи смогут использовать только функцию вывода.

В сентябре 2023 года стало известно, что криптобиржа Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Тогда же сообщалось, что в течении следующих нескольких месяцев криптобиржа закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России.

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