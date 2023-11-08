В проекте закона указано, что в Украине есть несовершенным законодательство о виртуальных активах.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает облагать налогом операции с криптовалютой.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно урегулирования оборота виртуальных активов в Украине" (№ 10225) был зарегистрирован в парламенте вчера, 7 ноября. Инициатором является депутат от "Слуги народа" Александр Сова.

"Целью проекта является введение легального и работающего рынка по виртуальным активам в Украине и определение правил их налогообложения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Там отмечается, что в Украине является несовершенным законодательство о виртуальных активах. В частности, отсутствует четкое определение и классификация виртуальных активов, что затрудняет их правовое регулирование, нет единого органа, который бы осуществлял надзор и контроль за деятельностью субъектов рынка виртуальных активов. Кроме этого, отсутствует специальный налоговый режим для налогообложения доходов от операций с виртуальными активами, что приводит к двойному налогообложению или уклонению от уплаты налогов.

Проектом закона предлагается, в частности, ввести механизм налогообложения налогом на прибыль предприятий виртуальных активов, а также ввести механизм налогообложения НДФЛ виртуальных активов.

Виртуальные активы в Украине

В декабре 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о виртуальных активах (так называемый закон о биткоине), который предусматривал законодательное урегулирование рынка таких активов.

В сентябре 2021 года парламент принял во втором чтении и в целом законопроект о виртуальных активах, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов. Президент Владимир Зеленский тогда ветировал закон и вернул его на доработку с собственными предложениями.

В феврале 2022 года Верховная Рада повторно, после вето президента, приняла за основу и в целом закон о виртуальных активах. Закон предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и выполнения сделок с ними.

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