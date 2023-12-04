На стоимость влияют надежды по снижению процентных ставок в США и перспективы увеличения спроса со стороны сектора биржевых фондов.

Сегодня, 4 декабря, биткоин превысил отметку $41,69 тыс. За последние сутки стоимость главной криптовалюты выросла на 5,7%. Об этом свидетельствовали данные CoinGecko на момент выхода публикации.

В последний раз биткоин был на таких уровнях в апреле 2022 года. Относительно причин восстановления главной криптовалюты – надежды на снижение процентных ставок в США и перспективы увеличения спроса со стороны сектора биржевых фондов, пишет Bloomberg.

Одновременно меньшие токены, такие как Ether и Dogecoin, также поднялись. Коэффициент повышения стоимости 100 крупнейших криптовалют превысил 4%.

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Инвесторы все больше убеждаются, что Федеральная резервная система США прекратила повышение процентных ставок по мере охлаждения инфляции, сосредотачиваясь на возможном масштабе сокращения базовых расходов на заимствования в следующем году.

Восстановление биткоина в 2023 году

В 2022 году наблюдался крах всех основных криптоактивов. Однако в 2023-м произошло восстановление для биткоина. Так, в начале года токен стоил $16,5 тыс., а по состоянию на конец ноября превысил отметку в $38 тыс. за монету.

Исторические максимумы биткоина были зафиксированы в ноябре 2021 года. Тогда главная криптовалюта стоила более чем $69 тыс.

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