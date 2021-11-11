Реализация акта потребует дополнительных расходов из госбюджета в размере 6,1 млрд грн.

В среду, 10 ноября, Кабмин одобрил порядок погашения задолженности пенсий для пенсионеров, проживающих на оккупированной части Донбасса. На что уйдет еще 6,1 миллиарда гривень из госбюджета.

Вместе с тем, такие пенсии выплатят и для граждан, которые зарегистрировались на подконтрольной Украине территории, но отказались от взятия на учет внутренне перемещенного лица.

Пенсионерам из ОРДЛО правительство позволило идентифицироваться в Пенсионном фонде онлайн.

Как пишет издание На пенсии, в постановлении говорится о разном подходе к пенсионерам: будет учитываться причина, по которой гражданин не получал госвыплаты.

Читайте такжеДоллар удивляет: чего ждать от курса валют в четверг, 11 ноябряСогласно закону о пенсионном страховании, пенсия, на которую пенсионер имел право, но не получил по собственной вине, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года до дня обращения за получением выплат.

Начисленные суммы пенсии, которые не были получены по вине органа, который назначает и выплачивает пенсию, уплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.

Размер пенсий в Украине

На сегодня в Украине минимальная пенсия составляет 1 854 грн, однако в 2022 году размер выплат будет изменен. С 1 января 2022 года среднюю пенсию в Украине будет увеличено до 4 000 грн.

В декабре 2021 года будет установлена минимальная пенсия в размере 2 600 грн для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж работы (мужчины – 35 лет, женщины – 30). Сейчас для этой категории она составляет 2 400 грн

В январе будет сделан перерасчет для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

Автор: Яна Ставская