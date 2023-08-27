Российские пользователи Р2Р-платформы ОКХ не досчитались карт "Сбербанка" и "Тинькофф-банка" в способах платежей.

Российские банки пропали из P2P-торговли на криптобирже OKX, которая является четвертой криптобиржей по объёму торгов в мире.

Как сообщает BeInCrypto, российские пользователи Р2Р-платформы ОКХ не досчитались карт "Сбербанка" и "Тинькофф-банка" в способах платежей. Ранее эти банки исчезли с платформ Binance и ByBit

Крупные криптовалютные биржи спешно дистанцируются от попавших под санкции российских банков. Пользователи Р2Р-платформы OKX, желающие купить или продать криптовалюту за фиат, могут воспользоваться банковским переводом, картами "Райфайзенбанка" и банка "Русский Стандарт", а также системой быстрых переводов (СБП). "Тинькофф" и "Сбер" в списке доступных опций отсутствуют.

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Война в Украине и позиция криптобиржи

8 марта 2022 года криптовалютная биржа Binance заявила о том, что заблокирует транзакции с картами Visa и Mastercard в России.

22 марта 2022 года крупнейшая в мире криптобиржа Binance отключила российские банки. Все заявки были автоматически закрыты системой. Binance ограничила доступ для пользователей из России.

12 мая 2022 года Binance закрыла переводы и вывод денег для россиян, однако в мае 2023 года криптобиржу Binance заподозрили в помощи РФ.

В июне 2023 года сообщалось о том, что крупнейшая криптобиржа мира, которую заподозрили в помощи России, теряет рынок.

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