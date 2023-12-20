В условиях низкой инфляции размещение средств в банках будет оставаться самым привлекательным способом для граждан не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения.

При благоприятных экономических, военных и политических условиях в 2024 году ставки по банковскими кредитами депозитами могут сократиться в среднем на 3%.

Как рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, при стабильной экономической ситуации регулятор может прибегнуть к дальнейшему снижению учетной ставки, а следовательно средства, которые будут привлекать банки для развития собственных кредитных продуктов, станут дешевле.

Специалист предполагает, что в 2024 году оптимальным можно будет считать сокращение размера учетной ставки с действующих 15% до 14-12%, что потенциально будет стимулировать банки к активному развитию кредитования по наиболее приемлемым условиям для заемщиков – ставки по кредитам могут сократиться в среднем на 3-4%.

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В то же время стабильная и крепкая гривна станет поводом для снижения ставок по гривневым депозитам в среднем на 2-3%. Однако с учетом прогнозируемой минимальной инфляции доход граждан будет оставаться на достаточно высоком уровне.

"По самому оптимистичному сценарию, в 2024 году условия по большинству кредитных программ могут существенно улучшиться. При снижении учетной ставки еще на 2-4 п. п. стоимость кредитов для граждан снизится. По предварительным оценкам, в зависимости от вида кредита и первого взноса по нему, ставки могут сократиться в среднем на 3-4%. Главным образом это касается потребительских и автокредитов, а также совместных ипотечных программ комбанков с девелоперами для приобретения жилья на стадии строительства", – сказал банкир.

По его словам, соответствующая коррекция также будет наблюдаться по депозитным ставкам: по оценкам банка, доход по гривневым вкладам может снизиться от 2% до 3%, однако в условиях низкой инфляции размещение средств в банках будет оставаться наиболее привлекательным способом для большинства граждан не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения, подчеркнул Мамедов.

Банковские ставки в Украине

Национальный банк Украины с 15 декабря установил учетную ставку на уровне 15%, снизив ее с 16%. По словам главы НБУ Андрея Пышного, это решение согласовывалось с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений.

С начала 2023 года прирост вкладов населения в украинских банках составил 91 млрд грн, а общая сумма средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 ноября превысила 1,14 трлн грн.

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