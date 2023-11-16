В ближайшие 2 месяца кредитные ставки могут сократиться на 1-2%.

До конца декабря в Украине будет наблюдаться снижение ставок по всем банковским кредитным продуктам - в зависимости от первоначального взноса, срока займа и вида кредита снижение составит от 3% до 5%.

Как рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева, существенное снижение учетной ставки с 20% до 16% и ожидаемая ее декабрьская коррекция еще на 1-2 п.п. - до 14-15% - является мощным толчком к снижению ставок по кредитам и развитию партнерских программ банков с производителями, поставщиками тех или иных товаров.

По словам эксперта, привлеченные под кредитные программы средства стали более дешевыми, а затем позволяют коммерческим банкам более активно развивать различные направления кредитования, прежде всего ипотеку, автокредитование, потребительское кредитование и кредитование бизнеса (на приобретение основных средств бизнеса: широкого спектра оборудования, автотранспорта и т.д.).

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Дмитриева отметила, что уже произошло снижение ипотечных ставок на приобретение жилья на первичном рынке сразу на 3% (в зависимости от первого взноса и срока займа уплата по кредиту составит от 7% до 19% годовых), ставок по автокредитам на 2-3% (в зависимости от первого взноса и срока займа размер ставки составляет до 12% годовых), ставок по потребительским кредитам на 2-3% и на 3% снизились ставки по кредитам для приобретения основных средств ведения бизнеса.

Банкир отметила, что в перспективе 1,5-2 месяцев в зависимости от вида кредита, сроков его погашения и т.д. кредитные ставки могут сократиться еще на 1-2%.

"До середины декабря большинство банков будет готовиться к очередным изменениям, при этом нарабатывая качественно новые кредитные и депозитные программы на случай уменьшения учетной ставки до 14-15%", - рассказала Дмитриева.

Советы заемщикам

Дмитриева также дала 5 советов заемщикам, которые в ближайшее время планируют получить банковский кредит:

Желательно поинтересоваться, какие партнерские программы действуют между банком и поставщиком, продавцом необходимого товара. Партнерские программы предусматривают ряд преимуществ для покупателя, как, например, снижение комиссии за оформление кредита или возможность оформления рассрочки на выгодных для заемщика условиях.

Оптимальный первоначальный взнос на приобретение жилья, автомобиля или бытовых вещей составляет от 10% до 30% от стоимости (чем больше первый взнос, тем меньше кредитная нагрузка на заемщика).

В случае оформления ипотечного кредита на приобретение жилья на первичном рынке по условиям партнерских программ заемщик получает дополнительную гарантию надежности девелопера и может рассчитывать на более выгодные кредитные ставки.

Желательно поинтересоваться о размере комиссий и скрытых платежей (в надежных банках он не должен превышать 2-3% от суммы займа).

Стоит обратить внимание, является ли ставка по кредиту фиксированной, а не плавающей, что может в будущем затруднить своевременное погашение займа.

Банковские ставки в Украине

Национальный банк с 27 октября установил учетную ставку на уровне 16%, снизив ее с 20%.

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева, ставки по 3-6-месячным вкладам могут сократиться на 0,5-1% - до 14-14,5% годовых, а ставки по 9-12-месячным депозитам могут снизиться на 0,5-1,5% - до 12,5-13,5% годовых.

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