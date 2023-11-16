До конца декабря в Украине будет наблюдаться снижение ставок по всем банковским кредитным продуктам - в зависимости от первоначального взноса, срока займа и вида кредита снижение составит от 3% до 5%.
Как рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева, существенное снижение учетной ставки с 20% до 16% и ожидаемая ее декабрьская коррекция еще на 1-2 п.п. - до 14-15% - является мощным толчком к снижению ставок по кредитам и развитию партнерских программ банков с производителями, поставщиками тех или иных товаров.
По словам эксперта, привлеченные под кредитные программы средства стали более дешевыми, а затем позволяют коммерческим банкам более активно развивать различные направления кредитования, прежде всего ипотеку, автокредитование, потребительское кредитование и кредитование бизнеса (на приобретение основных средств бизнеса: широкого спектра оборудования, автотранспорта и т.д.).
Дмитриева отметила, что уже произошло снижение ипотечных ставок на приобретение жилья на первичном рынке сразу на 3% (в зависимости от первого взноса и срока займа уплата по кредиту составит от 7% до 19% годовых), ставок по автокредитам на 2-3% (в зависимости от первого взноса и срока займа размер ставки составляет до 12% годовых), ставок по потребительским кредитам на 2-3% и на 3% снизились ставки по кредитам для приобретения основных средств ведения бизнеса.
Банкир отметила, что в перспективе 1,5-2 месяцев в зависимости от вида кредита, сроков его погашения и т.д. кредитные ставки могут сократиться еще на 1-2%.
"До середины декабря большинство банков будет готовиться к очередным изменениям, при этом нарабатывая качественно новые кредитные и депозитные программы на случай уменьшения учетной ставки до 14-15%", - рассказала Дмитриева.
Советы заемщикам
Дмитриева также дала 5 советов заемщикам, которые в ближайшее время планируют получить банковский кредит:
- Желательно поинтересоваться, какие партнерские программы действуют между банком и поставщиком, продавцом необходимого товара. Партнерские программы предусматривают ряд преимуществ для покупателя, как, например, снижение комиссии за оформление кредита или возможность оформления рассрочки на выгодных для заемщика условиях.
- Оптимальный первоначальный взнос на приобретение жилья, автомобиля или бытовых вещей составляет от 10% до 30% от стоимости (чем больше первый взнос, тем меньше кредитная нагрузка на заемщика).
- В случае оформления ипотечного кредита на приобретение жилья на первичном рынке по условиям партнерских программ заемщик получает дополнительную гарантию надежности девелопера и может рассчитывать на более выгодные кредитные ставки.
- Желательно поинтересоваться о размере комиссий и скрытых платежей (в надежных банках он не должен превышать 2-3% от суммы займа).
- Стоит обратить внимание, является ли ставка по кредиту фиксированной, а не плавающей, что может в будущем затруднить своевременное погашение займа.
Банковские ставки в Украине
Национальный банк с 27 октября установил учетную ставку на уровне 16%, снизив ее с 20%.
По прогнозу директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева, ставки по 3-6-месячным вкладам могут сократиться на 0,5-1% - до 14-14,5% годовых, а ставки по 9-12-месячным депозитам могут снизиться на 0,5-1,5% - до 12,5-13,5% годовых.