В Украине запустили сайт для проверки расходов бюджетных средств на борьбу с коронавирусом

В частности, сайт предоставляет возможность оставить жалобу относительно проявлений коррупции.

Общественная организация «Антикоррупционный штаб» запустила сайт «Карта коронавирусных закупок», с помощью которого можно проверить расходы бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом сообщила организация на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, сайт содержит информацию об имеющихся учреждениях здравоохранения любого города или села; лекарственных средствах или услугах конкретного учреждения, а также предоставляет возможность оставить жалобу относительно проявлений коррупции.

Согласно сообщению, проект разработан при финансовой поддержке международного фонда «Відродження».

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство цифровой трансформации запустило мобильное приложение для контроля за соблюдением гражданами самоизоляции на время карантина.

Технологические компании Google и Apple представили технологию отслеживания контактов с помощью смартфонов, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Справка УНИАН. "Антикоррупционный штаб" - общественная организация, занимающаяся созданием цифровых инструментов для контроля за расходами бюджетных средств.

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