Еврозоне грозит рекордное падение экономики: какие страны пострадают больше всего

Италия, Греция, Испания и Португалия будут в числе стран, наиболее пострадавших от экономических последствий пандемии, в то время как Люксембург, Мальта и Австрия, как ожидается, перенесут шок легче.

Экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в текущем году из-за пандемии COVID-19, а инфляция замедлится почти до нуля, в то время как государственный долг и дефицит бюджета резко увеличатся, спрогнозировала Еврокомиссия в среду.

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“Европа переживает беспрецедентный экономический шок со времен Великой депрессии”, - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

“Как глубина рецессии, так и сила восстановления будут неравномерными, обусловленными скоростью, с которой могут быть сняты ограничения, важностью таких услуг, как туризм, в каждой экономике и финансовыми ресурсами каждой страны”, передает Рейтер.

Комиссия прогнозирует, что по мере того, как экономика будет сокращаться в этом году, рост потребительских цен практически остановится. Инфляция замедлится до 0,2% в 2020 году, а затем ускорится до 1,1% в следующем году, когда экономика блока вернется к росту в 6,3%. Инвестиции упадут на 13,3% в текущем году, сообщила Еврокомиссия.

Усилия по поддержке экономик приведут к росту дефицита бюджета в еврозоне до совокупных 8,5% ВВП в этом году по сравнению с 0,6% в прошлом году, а затем дефицит снова сократится до 3,5% в 2021 году.

Однако на сокращение госдолга уйдет больше времени, сообщила Еврокомиссия, спрогнозировав, что долг еврозоны подскочит до 102,7% ВВП в этом году по сравнению с 86% в прошлом году и снизится только до 98,8% в 2021 году.

Италия, Греция, Испания и Португалия будут в числе стран, наиболее пострадавших от экономических последствий пандемии, в то время как Люксембург, Мальта и Австрия, как ожидается, перенесут шок легче.

Больше всего сократится ВВП Греции - на 9,7%, Италия зарегистрирует вторую по глубине рецессию - 9,5%, а Испания - 9,4%.

Дефицит бюджета Италии, страны ЕС, больше всего пострадавшей от коронавируса, в этом году вырастет до 11,1% ВВП с 1,6% в прошлом году, но в 2021 году снизится до 5,6%, прогнозирует Комиссия.

Дефицит бюджета Испании в этом году незначительно превысит 10% по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Государственный долг Италии также зафиксирует наиболее сильное увеличение в этом году и составит 158,9% ВВП по сравнению со 134,8% в 2019 году. Согласно прогнозу Комиссии, в 2021 году показатель опустится до 153,6%.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам ООН, жители Земли могут потерять в 2020 году около 3,4 триллиона долларов доходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно отчету Международной организации труда, более 1,6 миллиардов официально не оформленных работников в мире могут лишиться средств к существованию в связи с коронакризисом.

Согласно отчету ООН на тему влияния пандемии коронавируса на мировое сообщество, более 195 миллионов работников полной занятости в мире могут потерять работу во втором квартале 2020 года в связи с пандемий коронавирусной инфекции COVID-19 и экономическим кризисом.