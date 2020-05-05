Человечество потеряет около $3,4 триллиона доходов из-за коронавируса – ООН

Председатель Генассамблеи ООН призвал прекратить военные конфликты в мире, чтобы сконцентрироваться на восстановлении экономики в условиях кризиса.

Жители Земли могут потерять в 2020 году около 3,4 триллиона долларов доходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщил председатель 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Тиджани Мухаммад-Банде в ходе онлайн-заседания "Движения неприсоединения".

"Согласно исследованию Международной организации труда, жители Земли могут потерять около 3,4 триллиона долларов доходов в 2020 году в связи с пандемией коронавируса", - сказал он.

Также председатель Генассамблеи призвал прекратить военные конфликты в мире, чтобы сконцентрироваться на восстановлении экономики в условиях кризиса.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Международной организации труда, более 1,6 миллиардов официально не оформленных работников в мире могут лишиться средств к существованию в связи с коронакризисом.

Согласно отчету ООН на тему влияния пандемии коронавируса на мировое сообщество, более 195 миллионов работников полной занятости в мире могут потерять работу во втором квартале 2020 года в связи с пандемий коронавирусной инфекции COVID-19 и экономическим кризисом.

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