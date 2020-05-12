Пессимистичные прогнозы МВФ об ударе COVID-19 по экономике не сбылись, реальность хуже

В фонде обещают обновить свои прогнозы в следующем месяце и советуют готовиться к "плохим новостям".

Директор МВФ Кристалина Георгиева признала, что ее организации "очень вероятно" придется сократить прогноз относительно роста мировой экономики. Ведь пандемия коронавируса ударила по многим странам сильнее, чем ожидалось.

Об этом, как пишет Reuters, она сказала во время веб-конференции, организованной Financial Times.

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"Данные, которые поступают от многих стран, хуже, чем должны были быть по самым пессимистичным нашим прогнозам. Очень вероятно, что мы опубликуем обновленные прогнозы где-то в июне. И на данный момент наши ожидания говорят, что будет больше плохих новостей относительно видения на 2020 год", - сказала Георгиева.