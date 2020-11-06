Восстановлению экономики ЕС после коронавирусной рецессии мешает вторая волна пандемии.

Экономика Евросоюза после худшей в его истории рецессии восстановится до докризисного уровня лишь через 2 года.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони, передает DW.

По его словам, восстановлению мешает вторая волна заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2.

Еврокомиссия (ЕК) в новом прогнозе по конъюнктуре несколько улучшила ожидания на текущий год. По оценке аналитиков, в 2020 году экономику Евросоюза ожидает беспрецедентное падение на 7,4% (июльский прогноз - 8,3%), годом позднее она вырастет на 4,1%, а в 2022-м - на 3%. А ВВП стран еврозоны в текущем году упадет на 7,8% (летний прогноз - 8,7%), но в 2021-м вырастет на 4,2%, а годом позднее - еще на 3%.

Особенно сильно пострадавшие от пандемии страны ЕС - Испанию, Италию и Францию - ждет более сильное падение, считает Брюссель. Так, испанский ВВП в 2020 году рухнет на 12,4%, полагают авторы прогноза.

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Объем внутреннего валового продукта Германии в нынешнем году снизится на 5,6%, ожидает Брюссель. В будущем году эксперты ЕК прогнозируют рост на 3,5% и еще на 2,6% в 2022-м.

Экономические последствия пандемии не обошли стороной и рынок труда. Еврокомиссия ожидает, что в 2020 году уровень безработицы составит 7,7% (годом ранее - 6,7%), годом позднее вырастет до 8,6%, а в 2022-м снизится до 8%.

Бюджетный дефицит в еврозоне в 2020 году составит 8,8%, однако в последующие годы эксперты ЕК ожидают снижения этого показателя. Еще в 2019 году он составил 0,6%.

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Автор: УНИАН