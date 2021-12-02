"Финансовая компания "Финтакт", которая принимала участие в аукционе по продаже здания гостиницы Военно-Никольского монастыря (Киев, ул. Ивана Мазепы, 11), организованном ГП СЕТАМ, не оплатила до 30 ноября положенные 292 млн грн.

Константин Жеваго, владевший обанкротившимся банком "Финансы и кредит" и еще рядом предприятий, через суды блокирует аукцион, поэтому деньги не могут получить кредиторы его предприятий и СЕТАМ, которое занимается продажей арестованного имущества.

В 2018 г. банкротом был признан ЧАО "Росава", которое принадлежало Жеваго. Ликвидатор предприятия выяснил, что незадолго до того "Росава" выдала беспроцентных кредитов почти на 349 млн грн компании "ЗВ Риэлти".

Через суд ликвидатор добился, чтобы через СЕТАМ было выставлено на продажу имущество "ЗВ Риэлти" – здание гостиницы Военно-Никольского монастыря.

Аукцион выиграла компания "Перфом Стандарт", которая предложила 307,4 млн грн. Деньги победитель должен был заплатить до 19 мая этого года, а также выплатить вознаграждение СЕТАМ в размере 3,3 млн грн. Второе место заняла "Финансовая компания "Фінтакт", она предложила 292 млн грн.

Как писал Finbalance, и" Перфом Стандарт", и "ФК" Финтакт " – связанные с Жеваго компании. Владельцем первой является Инна Прилепко, работавшая на руководящей должности в "АвтоКрАЗе", принадлежавшем К. Жеваго. А бенефициарами "ФК "Финтакт" значились Дмитрий Березовенко, Олег Артеменко и Николай Похилько, которые работали в банке "Финансы и кредит" и в других компаниях, что тоже принадлежали олигарху.

"ЗВ Риэлти", имущество которой отобрали за долги перед "Росавой", СМИ также связывают с олигархом.

Чтобы не платить за здание Жеваго добился возбуждения уголовного дела, на основании которого Голосеевский райсуд в мае наложил аресты на актив. Очень скоро дело было закрыто, но аресты с имущества удалось снять только в августе.

После этого торги были возобновлены и "Перфом стандарта" был продлен срок оплаты до 7 сентября этого года.

Но 1 сентября теперь уже Святошинское управление полиции возбудило новое уголовное дело, а вслед за этим Святошинский районный суд по ходатайству Святошинской окружной прокуратуры вновь наложил арест на здание.

Кроме того, следственный судья Голосеевского районного суда Киева Юрий Мазур 14 сентября вынес новое решение об аресте проданного на аукционе здания.

Разблокировать аукцион удалось только в ноябре, и поскольку "Перфом Стандарт" денег так и не заплатил, СЕТАМ принял решение объявить победителем компанию "Финтакт".

Однако Святошинский райсуд 18 ноября вновь наложил арест на это здание гостиницы и запретил проводить расчеты за нее. Поэтому деньги покупателем за исторический объект 30 ноября остались неуплаченными.

Автор: Иван Бойко