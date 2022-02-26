Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты страны от российских захватчиков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кипр отказался от блокирования отключения Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, США и ЕС всерьез рассматривают вопрос об отключении России от системы SWIFT.

Франция также поддержала отключение России от SWIFT.