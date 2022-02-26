Кипр не будет блокировать отключение России от SWIFT / фото REUTERS
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Кипр отказался от блокирования отключения Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков", - подчеркнул Кулеба.
Как сообщал УНИАН, США и ЕС всерьез рассматривают вопрос об отключении России от системы SWIFT.
Франция также поддержала отключение России от SWIFT.