В Центре коммунального сервиса подтвердили факт выставления некоторым украинцам счетов за отопление.

В середине августа в Киеве начали выставлять счета на оплату отопления.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

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В Центре коммунального сервиса подтвердили факт выставления некоторым украинцам счетов за отопление и отметили, что данный платеж является рекомендованным, и не подлежит обязательной оплате.

"В июне 2021 года "Киевтеплоэнего" получило от Антимонопольного комитета решение, которое обязало компанию изменить методику начислений, а также откорректировать начисления за отопление в период с октября 2020 года по апрель 2021 года" - отметили в пресс-службе ЦКС.

Сумма, указанная в платежках, рассчитывалась исходя из среднемесячного показателя прошлого года.

"В платежках указана сумма, которая составляет 30% от среднемесячного платежа по Киеву за прошлый отопительный сезон, т.е.10 грн.16 коп. за квадратный метр", - отметили в ЦКС

В то же время, в ЦКС не могут ответить на вопрос, почему в таком случае счета за отопление получают не все киевляне, а выборочно.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства УНИАН также сообщили, что указанная в платежках сумма является рекомендованной.

"Это было сделано исключительно в интересах населения. Зимой многим сложно оплачивать коммунальные платежи, поэтому людям дали возможность внести предоплату. Сумма, указанная в платежках, является рекомендованной, а не обязательной. Если у человека нет возможности или желания оплачивать ее, он может не платить за отопление наперед. Кроме того, он может изменить сумму и заплатить столько, сколько сможет", - отметили в пресс-центре департамента.

Прогнозы:

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Подготовка к отопительному сезону:

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

4 августа 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом отопительном сезоне размер платежек за отопление и горячую воду будет зависеть от решений местных властей.

Автор: Елена Коваленко