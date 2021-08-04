Местная власть теперь фактически будет определять, какие суммы люди получат за тепло и горячую воду в платежках.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом отопительном сезоне размер платежек за отопление и горячую воду будет зависеть от решений местных властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства.

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"Местные руководители теперь фактически будут определять, какие суммы люди получат за тепло и горячую воду в платежках. Поэтому призываю коммунальные предприятия, которыми занимается местная власть, переходить на трехлетний контракт от "Нафтогаз Украины" по цене 7,42 гривен за кубический метр с НДС", - сказал он.

По словам премьера, такая цена будет действовать круглый год, независимо от колебания на газовых рынках.

Тарифы на отопление: что необходимо знать

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отражена новая строка с авансовым платежом.

Тепловики заявили, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий – нет.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что на сегодня уже подняли стоимость своих услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды.

По его словам, также, согласно расчетам, рост тарифов теплокоммунэнерго ожидается в Полтаве на 36%, в Кременчуге Полтавской области – на 53%, в Одессе – на 56%, в Тернополе – на 70%, в Староконстантинове Хмельницкой области – на 63%.

В среднем рост стоимости на услуги теплокоммунэнерго по стране составит примерно 40%, 50% и 60%.

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ), передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с государственного на местный уровень.

Автор: Анна Бредихина