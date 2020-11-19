Около трех миллиардов долларов, или же два процента ВВП потеряла в Украине из-за карантина и пандемии коронавируса креативная индустрия.
О таком во время международного форума "Креативная Украина" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, говорится в сюжете ТСН.
По его словам, больше всего пострадала сфера туризма и кинотеатры. Негативно влияют ограничения, введенные на выходные.
Как помочь бизнесу - сейчас решают в Кабмине. Часть предложений уже наработали. Один из самых действенных методов, уверен Александр Ткаченко, это привлечение государственных инвестиций.
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Карантин в Украине: что известно
- В Минздраве убеждены, что соблюдение правил "карантина выходного дня" и соблюдение противоэпидемических правил позволят уменьшить количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 на 10-15% или, как минимум, остановиться на тех же цифрах, что есть сейчас.
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