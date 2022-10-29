Все средства, полученные за счет продажи облигаций, направят Киеву через Международный валютный фонд.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Канада заявила о намерении выпустить пятилетние облигации Ukraine Sovereignty Bonds в поддержку Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Все средства, полученные за счет продажи облигаций, направят Киеву через Международный валютный фонд (МВФ).

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Такая инициатива — продолжение финансовой помощи Украине со стороны канадского правительства в размере $2 миллиарда, предоставленных в этом году.

Как уточнил в Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о 500 миллионах канадских долларов.

"Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги", — заявил Шмыгаль, добавив, что такой шаг поможет Украине в финансировании первоочередных расходов, в частности, выплаты пенсий или подготовки к отопительному сезону.

Военные облигации в Украине:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

С 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике страны во время военного положения.

По состоянию на 25 октября Украина с начала войны продала военных облигаций на почти 5 миллиардов долларов.

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