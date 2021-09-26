Доллар нашел временное равновесие к гривне, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в банках Украины на следующей неделе (27 сентября – 3 октября) может торговаться в диапазоне 26,6/26,8 гривень.

Американская валюта нашла свое временное равновесие к украинской, сказал старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

"Незначительное и разнонаправленное изменение курсов за неделю свидетельствует о том, что доллар нашел свое временное равновесие к гривне вблизи текущих уровней", – сказал он.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, что происходит с курсом доллараПо состоянию на утро воскресенья, 26 сентября, "ПриватБанк" покупает доллары по 26,5 грн, а продает по 26,9.

На сайте "Ощадбанка" установлен такой курс: покупка – 26,45 грн за доллар, а продажа – 26,80 грн.

Национальный банк Украины на понедельник, 27 сентября установил курс доллара на уровне 26,6 грн.

Напомним, в Украине курс американской валюты на протяжении нескольких месяцев колеблется в районе 27 грн за доллар.

В проекте бюджета Украины на 2022 год курс доллара указан на уровне 28,6-28,7 грн.

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Автор: Екатерина Присяжнюк