Национальный банк Украины на 21 сентября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,71 грн/долл.

При планировании бюджетов на 2022 год руководители компаний в Украине закладывают стоимость валюты в 2022 году в среднем на уровне 29 грн/долл., что заметно превышает среднегодовой курс гривни в нынешнем году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Прогнозы бизнеса на 2022 год", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с компанией Nestle в Украине.

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При этом, по результатам опроса, в 2022 году подавляющее большинство, а именно 83%, респондентов прогнозируют рост своего бизнеса, 15% директоров рассчитывают удержать бизнес-показатели на уровне 2021 года, и только 2% ожидают ухудшения положения дел в их бизнесе (14% в прошлом году).

Прогнозы финансового результата компаний на следующий год существенно выросли. Большинство предпринимателей, в частности 67%, прогнозируют рост дохода на уровне 10-20% – в гривне. Этот показатель вернулся к уровню 2020 года после существенного падения в прошлом. Роста доходов до 10% в натуральном выражении ожидают 36% директоров, а почти половина (49%) рассчитывают на 10-20% роста.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2022 год" приняли участие 95 топ-менеджеров компаний - членов Европейской Бизнес Ассоциации. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в сентябре 2021 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится Ассоциацией уже 6-й год подряд.

Курс на 21 сентября:

Национальный банк Украины на вторник, 21 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,71 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий